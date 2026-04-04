Pasquetta al Ricetto di Candelo: il Picnic del Gusto si arricchisce con la caccia al tesoro per i più piccoli

Lunedì 6 aprile, dalle 10 alle 18, il Ricetto di Candelo ospiterà una nuova edizione del “Picnic del Gusto”, appuntamento che unisce la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio a momenti di convivialità all’aria aperta, in uno dei borghi medievali meglio conservati d’Italia.



Elemento distintivo dell’edizione 2026 sarà la proposta dedicata ai più piccoli: a partire dalle 15 prenderà infatti il via una coinvolgente caccia al tesoro tra le vie del Ricetto. I bambini saranno chiamati a esplorare il borgo alla ricerca di indizi, potranno chiedere suggerimenti ai produttori presenti al mercato, che diventeranno parte attiva del gioco fornendo suggerimenti e piccoli “segreti” utili per proseguire il percorso. L’iniziativa si configura non solo come un momento ludico, ma anche come un’occasione educativa, capace di avvicinare i più giovani al mondo delle produzioni locali e al valore del cibo. Al termine dell’attività, alle 16.30, è prevista una merenda agricola offerta a tutti i bambini partecipanti.

Nel corso dell’intera giornata, all’interno delle mura del Ricetto, si svolgerà il Mercato della Terra organizzato da Slow Food Biella, con la presenza di produttori locali impegnati nella promozione di un’agricoltura sostenibile e di qualità. I visitatori potranno incontrare direttamente i produttori e acquistare una vasta gamma di prodotti del territorio, tra cui formaggi, salumi, miele, confetture, frutta e verdura di stagione, vini e birre di montagna. Il pubblico avrà la possibilità di comporre liberamente il proprio picnic scegliendo tra le proposte del mercato e consumarlo in un’area appositamente allestita all’interno del borgo. A partire dalle 11 sarà inoltre disponibile, a fronte di un piccolo contributo, un kit da picnic primaverile composto da una borsa contenente una lattina d’acqua, bicchieri, posate e tovaglioli ecosostenibili.



L’iniziativa si propone come un’occasione per trascorrere la Pasquetta in un contesto di grande valore storico e culturale, offrendo un’esperienza che unisce gusto, scoperta e intrattenimento per tutte le età, con un’attenzione particolare alle famiglie e ai più piccoli. Commenta il sindaco di Candelo Paolo Gelone: "Ringrazio a nome di tutta l'amministrazione comunale Slow Food per questo appuntamento molto importante sia per Candelo che per il Ricetto. Il Mercato della Terra rappresenta infatti un'iniziativa in sinergia utile sia per la promozione di prodotti di qualità che per la crescita del turismo enogastronomico”.