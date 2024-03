Biella, Fratelli d'Italia candida Marzio Olivero al ruolo di sindaco

Sembra proprio che la visita a Biella del leader della Lega Matteo Salvini non abbia dato i frutti sperati per la riconferma dell'attuale primo cittadino: le trattative tra i rappresentanti regionali dei partiti di centrodestra, che da mesi si stanno confrontando per valutare i profili ideali, hanno subito una brusca accelerata tanto che, nei prossimi giorni, verranno assegnate - molto probabilmente - le candidature di Biella, Verbania e Vercelli, i tre capoluoghi di provincia che, nel mese di giugno, saranno chiamati a esprimere il proprio voto per il nuovo sindaco.

Manca ancora l'avvallo dalle segreterie romane e la comunicazione ufficiale da quella provinciale di Biella (la decisione è attesa in settimana) ma pare proprio che Fratelli d'Italia abbia avanzato l'ipotesi di reclamare per sé la città laniera, lasciando agli alleati di Lega e Forza Italia gli altri due comuni del Piemonte. Se così fosse, declinerebbe a questo punto ogni possibilità di vedere Claudio Corradino alla guida della coalizione di centrodestra per un secondo mandato a Biella e si affermerebbe come possibile e naturale candidato (vista la sua lunga militanza nel partito) l'attuale assessore Marzio Olivero.

E la notizia sembra sempre più verosimile, dal momento che le possibili alternative, Elena Chiorino e Davide Zappalà, sarebbero destinate alla Regione. Scenari che troveranno conferma (o meno) entro la fine della prossima settimana, quando verrà dato il via libera alle candidature del Piemonte.