Scontro tra auto a Cerrione, una persona estratta dall'abitacolo FOTO e VIDEO

Sarà da chiarire la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella prima serata di oggi, 3 aprile, nel comune di Cerrione.

Due i veicoli coinvolti nello scontro: stando alle prime informazioni raccolte, i Vigili del Fuoco avrebbero estratto una persona dalle lamiere di uno dei due mezzi e, una volta caricata a bordo dell’ambulanza dal personale sanitario del 118, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento le sue condizioni di salute. In seguito, si sono occupati della messa in sicurezza delle auto.

Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, ora rallentata.