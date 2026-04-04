Magnano, concerto di Pasqua a Santa Marta: domenica sera “Mosaico”

Appuntamento con la musica antica a Magnano nella serata di domenica 5 aprile 2026. Alle 21, nella chiesa di Santa Marta, andrà in scena il concerto di Pasqua “Mosaico”, inserito nel Festival Musica Antica a Magnano, ideato e creato da Bernard Brauchli.

Il concerto viene presentato come “un viaggio musicale attraverso il tempo e lo spazio” e vedrà protagonista l’Ensemble Musica Antica Magnano. In programma la partecipazione di Anastase Démétriadès, ai flauti dolci, Luca Taccardi, alla viola da gamba e violoncello, e Georges Kiss al clavicembalo.

L’ingresso sarà a offerta libera. Per maggiori i nformazioni: 345 9108561 e 015 9168117.