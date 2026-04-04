Via Crucis a Biella: L'invito del Vescovo Farinella a vivere il cammino di fede ogni giorno FOTO

Ieri, Venerdì Santo, la Via Crucis a Biella ha visto la partecipazione dei fedeli che, partendo dal Belletti Bona, hanno raggiunto piazza Duomo per ascoltare le parole del Vescovo, Mons. Roberto Farinella, in occasione della Santa Pasqua.

Nell’omelia, Mons. Farinella ha invitato i partecipanti a non lasciar cadere nel dimenticatoio il significato del cammino compiuto lungo le vie della città: “Fratelli e sorelle, questa sera, al termine del nostro cammino, della via dolorosa, non lasciamo che quanto abbiamo vissuto rimanga solo un ricordo. Le meditazioni, l’esempio di san Francesco, la nostra fiducia: portiamo ogni istante con noi, rendiamolo vita”.

Il Vescovo ha sottolineato l’importanza di affrontare il dolore e di trasformarlo in azioni concrete: “Abbiamo camminato sostando davanti al mistero del dolore e dell’amore, lasciandoci guidare dalle parole di Francesco, che ancora oggi ci provocano e ci invitano all’essenziale. Non ignoriamo questa chiamata: abbiamo il coraggio di spogliarci di ciò che appesantisce il cuore e ci allontana dagli altri”.

Riferendosi alla croce e alla preghiera di San Francesco davanti al Crocifisso di San Damiano, Mons. Farinella ha esortato a ricostruire se stessi e le proprie relazioni: “Ricostruiamo a partire da noi stessi: nei pensieri, nelle scelte, nelle relazioni ferite, nei piccoli gesti quotidiani che possono cambiare il volto del mondo. Non fuggiamo la sofferenza, né quella degli altri né la nostra, ma impariamo ad attraversarla con compassione, vicinanza e speranza”.

Il Vescovo ha inoltre ricordato l’importanza della Terra Santa e della custodia dei francescani, invitando tutti a diventare “artigiani di pace” nelle comunità locali, evitando divisioni e indifferenza. La sua conclusione è stata un invito a portare il cammino della Via Crucis nella vita quotidiana: “Che continui nei giorni che verranno, nelle scelte concrete, nella fedeltà al bene, anche quando costa. L’amore che abbiamo contemplato sulla croce è più forte di ogni ferita e ci chiama, oggi e sempre, a vivere nella verità e nella pace”.