Vigliano, danni da infiltrazioni al murale della Biblioteca

Brutta sorpresa a Vigliano Biellese. Le copiose piogge di questi giorni hanno causato gravi lesioni alla copertura della Biblioteca, con conseguenze negative anche sull’intonaco esterno sul quale ha recentemente trovato spazio il murale dedicato a Italo Calvino nel centenario dalla nascita.

"L’amministrazione ha provveduto a mettere in sicurezza l’ingresso alla biblioteca - si legge nella nota del Comune sul proprio sito web - L’artista Fijodor Benzo è in costante contatto con l’amministrazione e sarà a Viglianonei prossimi giorni per valutare e calendarizzare gli interventi di ripristino".