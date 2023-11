Vigliano, apparso il primo dei 4 murales volti ad abbellire il paese FOTO

A Vigliano Biellese è comparso il primo dei 4 murales che puntano ad abbellire e rigenerare l'arredo urbano del paese. Con la scritta “Comune Fiorito”, è stato dipinto sulla facciata dell'edificio comunale (antica sede dei vigili) tra via Milano e via Senatore Avogadro, in prossimità del semaforo.

“Rappresenta uno dei simboli di Vigliano: il florovivaismo – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - A breve spunterà il murales dedicato alla viticoltura, con la scritta 'Città del Vino', in via Milano, sul muro del palazzo che una volta ospitava l'Unicredit. La cifra impiegata per questo progetto è di 18mila euro”.

Oltre a questi, verranno realizzati altri due murales, a cura dell'associazione Stilelibero. “In questo caso saranno dedicati a Italo Calvino, nel centenario della sua nascita – sottolinea Vazzoler – Opere dal costo di circa 10mila euro che saranno dipinte da due famosi street artist, come Benzo e Petani. Oltre a ciò, verrà allestita una mostra dedicata proprio a Calvino”.