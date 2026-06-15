Nuova gestione di rifiuti, un incontro a Salussola

Il Comune di Salussola si prepara a introdurre importanti cambiamenti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Per informare la cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta e smaltimento, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà lunedì 22 giugno 2026 alle ore 21 presso il salone polivalente di via Elvo 58.

L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare nel dettaglio il nuovo piano di raccolta e i calendari aggiornati del servizio porta a porta, oltre a fornire indicazioni pratiche su come effettuare correttamente la raccolta differenziata, con particolare attenzione agli errori più comuni da evitare.

Durante la serata sarà dato ampio spazio al dialogo con i cittadini, che potranno porre domande e chiarire eventuali dubbi direttamente con gli esperti presenti. Interverranno il presidente di S.E.A.B. Gabriele Bodo, il membro del Consiglio di Amministrazione di CO.S.R.A.B. Michele Ansermino e il responsabile dell’ufficio tecnico CO.S.R.A.B. Natalino Zanin.

Obiettivo del nuovo sistema è rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e a migliorare la qualità della raccolta differenziata sul territorio comunale, attraverso un maggiore coinvolgimento e una più chiara informazione ai cittadini.