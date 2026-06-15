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Running e Trail | 15 giugno 2026, 10:40

Dal Bosco e Gnoato primi alla Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, in gara anche runners da fuori provincia

Sportivi dalle province di Varese, Novara e Torino.

Dal Bosco e Gnoato primi alla Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, in gara anche runners da fuori provincia

Dal Bosco e Gnoato primi alla Rosazza-Rifugio Madonna della Neve, in gara anche runners da fuori provincia

La corsa in montagna Rosazza-Rifugio Madonna della Neve si conferma una corsa che travalica i confini provinciali e regionali. 

Presenti, infatti, nella giornata di ieri, 14 giugno, 7 atleti dal Varesotto ma anche runners dal Novarese e dal Torinese. In campo anche il ''diversamente giovane'' Luciano Ceresa, con 84 primavere alle spalle. 

Alla fine, Gianluca Dal Bosco è giunto primo al traguardo, seguito a ruota da Paolo Costantin e Enzo Peraldo. Tra le donne, invece, ha spiccato Michelle Gnoato che ha avuto la meglio su Ombretta Bellorini e Mara Dellavecchia.

g. c.

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