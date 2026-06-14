Biella, in escandescenze al supermercato: lancia la frutta a terra e aggredisce il personale

Momenti di tensione nella giornata di ieri sabato 13 giugno all'interno di un supermercato di Biella, in via Ivrea, dove una donna in evidente stato di alterazione alcolica ha creato disordini tra gli scaffali, costringendo all'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari.

L'allarme è scattato quando alcuni dipendenti hanno segnalato la presenza di una cliente che stava danneggiando la merce esposta. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe iniziato a gettare a terra alcuni prodotti, in particolare frutta dagli espositori, creando disagio tra il personale e gli altri clienti presenti.

La situazione sarebbe poi degenerata quando, invitata ad abbandonare il punto vendita, la donna avrebbe iniziato a insultare e minacciare i dipendenti. Nel corso dell'episodio si sarebbe verificata anche un'aggressione fisica ai danni di una persona presente all'interno dell'esercizio commerciale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno identificato la responsabile, una donna cubana nata nel 1993, senza fissa dimora e già nota alle forze di polizia.

Al termine degli accertamenti, considerato il suo stato di alterazione, la donna è stata affidata al personale sanitario e trasportata al pronto soccorso per ulteriori controlli.