Artesport Karate Cossato, 90 nuove cinture agli esami di fine stagione

Si è conclusa con una giornata ricca di emozioni la stagione sportiva di Artesport Karate Cossato, che ha celebrato gli esami per le cinture colorate alla presenza di atleti, tecnici, famiglie e collaboratori. Un appuntamento particolarmente sentito che ha sancito il raggiungimento di un importante traguardo: ben 90 nuove cinture conferite agli allievi del sodalizio.

Il maestro Andrea Crucitti per l'occasione ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo della stagione: "È stato bellissimo riuscire a stare tutti assieme. Un mare di emozioni che ci accompagna verso la conclusione di un anno lungo, impegnativo ma sicuramente stupendo", ha commentato.

Il primo ringraziamento è stato rivolto allo staff tecnico composto da Elena Zegna, Federico Mezzo, Simona Riussi, Vincenzo Nicastro e dallo stesso Andrea Crucitti, figure che quotidianamente seguono la crescita sportiva e personale dei ragazzi. Un pensiero speciale anche ai giovani collaboratori Francesca, Sofia, Federico, Emma e Noemi, che hanno affiancato instancabilmente i tecnici durante le attività, e all'arbitro Victor Malic per il prezioso contributo fornito nel corso della manifestazione.

Grande soddisfazione anche per l'impegno dimostrato dagli atleti durante tutta la stagione. "I ragazzi non hanno mai mollato e ci hanno consentito di arrivare a questo momento importante", sottolinea Crucitti, evidenziando come le 90 nuove cinture rappresentino il frutto di mesi di allenamento, sacrificio e dedizione.

Un riconoscimento è stato inoltre rivolto alle cinture nere e marroni del club, sempre disponibili ad aiutare i compagni più giovani e a contribuire alla loro crescita sportiva, incarnando i valori di collaborazione e rispetto che caratterizzano il karate.

Non sono mancati i ringraziamenti alle famiglie, che con il loro sostegno permettono ai ragazzi di coltivare la propria passione nonostante gli impegni quotidiani e lavorativi e agli sponsor che hanno fornito supporto nella realizzazione delle nuove magliette commemorative della stagione.