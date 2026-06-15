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SPORT | 15 giugno 2026, 12:33

Artesport Karate Cossato, 90 nuove cinture agli esami di fine stagione

Il grazie del maestro Andrea Crucitti

Artesport Karate Cossato, 90 nuove cinture agli esami di fine stagione

Artesport Karate Cossato, 90 nuove cinture agli esami di fine stagione

Si è conclusa con una giornata ricca di emozioni la stagione sportiva di Artesport Karate Cossato, che ha celebrato gli esami per le cinture colorate alla presenza di atleti, tecnici, famiglie e collaboratori. Un appuntamento particolarmente sentito che ha sancito il raggiungimento di un importante traguardo: ben 90 nuove cinture conferite agli allievi del sodalizio.

Il maestro Andrea Crucitti per l'occasione ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al successo della stagione: "È stato bellissimo riuscire a stare tutti assieme. Un mare di emozioni che ci accompagna verso la conclusione di un anno lungo, impegnativo ma sicuramente stupendo", ha commentato.

Il primo ringraziamento è stato rivolto allo staff tecnico composto da Elena Zegna, Federico Mezzo, Simona Riussi, Vincenzo Nicastro e dallo stesso Andrea Crucitti, figure che quotidianamente seguono la crescita sportiva e personale dei ragazzi. Un pensiero speciale anche ai giovani collaboratori Francesca, Sofia, Federico, Emma e Noemi, che hanno affiancato instancabilmente i tecnici durante le attività, e all'arbitro Victor Malic per il prezioso contributo fornito nel corso della manifestazione.

Grande soddisfazione anche per l'impegno dimostrato dagli atleti durante tutta la stagione. "I ragazzi non hanno mai mollato e ci hanno consentito di arrivare a questo momento importante", sottolinea Crucitti, evidenziando come le 90 nuove cinture rappresentino il frutto di mesi di allenamento, sacrificio e dedizione.

Un riconoscimento è stato inoltre rivolto alle cinture nere e marroni del club, sempre disponibili ad aiutare i compagni più giovani e a contribuire alla loro crescita sportiva, incarnando i valori di collaborazione e rispetto che caratterizzano il karate.

Non sono mancati i ringraziamenti alle famiglie, che con il loro sostegno permettono ai ragazzi di coltivare la propria passione nonostante gli impegni quotidiani e lavorativi e agli sponsor che hanno fornito supporto nella realizzazione delle nuove magliette commemorative della stagione.

s.zo.

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