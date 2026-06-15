Cultura della legalità, i Carabinieri chiudono il ciclo di incontri provinciali con gli alunni di Mongrando

Con l’incontro avvenuto presso la scuola primaria di Mongrando, si è concluso ufficialmente il fitto calendario di appuntamenti che l'Arma dei Carabinieri ha dedicato alla diffusione della "Cultura della Legalità" negli istituti scolastici dell'intera provincia di Biella.

Protagonisti di quest'ultima tappa sono stati gli alunni delle classi quinte, che hanno accolto con grande entusiasmo il Comandante della Stazione Carabinieri di Mongrando, il Luogotenente Gualtiero Garbolino. L'incontro è stato strutturato come un dialogo aperto e interattivo.

Il Luogotenente Garbolino e personale di quella Stazione Carabinieri hanno saputo catturare l'attenzione dei giovani studenti affrontando con un linguaggio semplice, ma incisivo, i concetti fondamentali del vivere civile: Il rispetto delle regole come base per la libertà di tutti; l'importanza dell'inclusione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo; iI ruolo del Carabiniere sul territorio, inteso non solo come figura di controllo, ma come punto di riferimento sicuro a cui rivolgersi in caso di difficoltà.

Gli alunni hanno partecipato attivamente all'incontro, ponendo numerose domande e mostrando una vivace curiosità verso le divise e le attività quotidiane dell'Arma. Il bilancio finale dell'iniziativa a livello provinciale è straordinariamente positivo. L'alto valore educativo del progetto e gli eccellenti risultati ottenuti in termini di coinvolgimento e risposta da parte dei ragazzi confermano l'efficacia di questa sinergia tra scuola e forze dell'ordine.

Proprio per questo motivo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella e le istituzioni scolastiche hanno già espresso la ferma volontà di rinnovare la collaborazione, assicurando che il progetto ripartirà con slancio immediato all'inizio del prossimo anno scolastico.