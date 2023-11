Vigliano, spunta un nuovo murales: è dedicato alla “Città del Vino” FOTO

Arriva un nuovo murales a Vigliano Biellese: dopo quello con la scritta “Comune Fiorito” (leggi anche: Vigliano, apparso il primo dei 4 murales volti ad abbellire il paese), è comparso in paese il secondo disegno, come annunciato nelle scorse settimane dall'amministrazione comunale.

La nuova opera è dedicata alla viticoltura, con la sigla “Città del Vino”, impressa in via Milano, sul muro del palazzo che una volta ospitava la sede dell'Unicredit. Si tratta del secondo dei 4 murales in programma che puntano ad abbellire e rigenerare l'arredo urbano di Vigliano Biellese.

Oltre a questi, ne verranno realizzati altri due, a cura dell'associazione Stilelibero, destinati alla memoria di Italo Calvino, nel centenario della sua nascita.