Vigliano è “social” con i suoi 4 murales: pioggia di likes e commenti più che positivi

Hanno suscitato grande curiosità i 4 murales di Vigliano Biellese. Specialmente sui social, dove gli utenti hanno potuto esprimere tutta la loro meraviglia, unita a reaction di apprezzamento e gradimento sotto ogni singola opera.

Lo stesso sondaggio, lanciato qualche giorno fa dal nostro quotidiano, ha raggiunto un gran numero di persone, con likes a pioggia e pareri positivi circa l'iniziativa messa in campo dall'amministrazione comunale. Oltre 250 i commenti condivisi sulle nostre pagine Facebook e Instagram, a riprova di come il tema fosse particolarmente sentito tra la popolazione. Non soltanto residente a Vigliano ma in tutta la provincia. Senza contare i gruppi social e le tante bacheche di cittadini “colorate” per l'occasione.

Ad aumentarne la notorietà, si è anche aggiunta la notizia di un servizio del TG Regionale di Rai3 dedicato proprio ai murales, realizzati dagli artisti Fabio Petani, Fijodor Benzo, Egon e Wiz e dedicati al “Comune Fiorito” (leggi anche: Vigliano, apparso il primo dei 4 murales volti ad abbellire il paese), alla “Città del Vino” (leggi anche: Vigliano, spunta un nuovo murales: è dedicato alla “Città del Vino”), alla Natura (leggi anche: Vigliano, ecco il murales dedicato alla Natura: ora ne manca solo uno) e alla memoria di Italo Calvino, a 100 anni dalla sua nascita (leggi anche: Vigliano, ci siamo: ecco il 4° murales dedicato alla memoria di Italo Calvino).

Sicuramente un bel biglietto da visita per la comunità di Vigliano Biellese: può, infatti, solo portare benefici, attrarre visitatori e creare movimento.