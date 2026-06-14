Scontro tra auto e monopattino a Valdengo: nessun ferito

Incidente stradale nella giornata di ieri sabato13 giugno a Valdengo, all'altezza del semaforo di via Roma, dove si sono scontrati un'autovettura e un monopattino elettrico.

Secondo le prime informazioni raccolte, nel sinistro sono rimasti coinvolti una Fiat Punto condotta da una donna nata nel 1986 e residente a Valle San Nicolao e un monopattino guidato da un cittadino maliano nato nel 2003 e residente in provincia di Vercelli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri le forze dell'ordine per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Fortunatamente il conducente del monopattino è uscito illeso dall'impatto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nessuna conseguenza fisica è stata segnalata nemmeno per la conducente dell'autovettura.

L'episodio si è quindi concluso con soli danni ai mezzi coinvolti e senza ripercussioni per le persone interessate.