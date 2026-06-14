Valdilana, rientra a casa dopo giorni e scopre il furto nel garage

Furto in abitazione nei giorni scorsi a Valdilana, nella zona di Valle Mosso, dove un residente ha denunciato la scomparsa di alcuni beni custoditi nel garage della propria casa.

Secondo quanto riferito, il proprietario dell'immobile, un cittadino marocchino nato nel 1964 e residente a Valdilana, si era assentato dall'abitazione per diversi giorni. Al suo rientro si è accorto che ignoti si erano introdotti nella proprietà e avevano asportato alcuni oggetti conservati nel garage.

L'uomo ha quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i Carabinieri della Stazione di Valle Mosso, che hanno effettuato il sopralluogo e avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuare gli autori del furto.