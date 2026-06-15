Valdilana, grande successo per il torneo di Splash Volley di Valle Mosso FOTO

Domenica scorsa il cortile dell’Oratorio di Valle Mosso ha fatto da cornice alla quarta edizione del torneo di Splash Volley, appuntamento ormai consolidato dell’estate locale, promosso dal comitato organizzatore del S. Eusebio Summer Festival, in collaborazione con l’Associazione Passaggio a Oriente.

La manifestazione ha confermato anche quest’anno il proprio successo, richiamando un grande numero di partecipanti e sostenitori. Ben 16 squadre, per un totale di circa cento persone, si sono sfidate in un clima di entusiasmo, amicizia e sana competizione, trasformando la giornata in un’occasione di incontro e divertimento per tutte le età.

“Anche quest’anno - commentano gli organizzatori - l’iniziativa ha riscosso un’ottima partecipazione. Siamo particolarmente soddisfatti della risposta della comunità, che ha saputo vivere questa giornata con spirito di condivisione e allegria. Nel corso del torneo, giovani e adulti hanno avuto l’opportunità di trascorrere del tempo insieme, mettendo alla prova non solo le proprie abilità sportive ma anche la capacità di fare squadra e divertirsi. Crediamo che momenti come questi siano fondamentali per rafforzare i legami tra le persone e contribuire a rendere il nostro territorio sempre più vivo, accogliente e unito”.

Ad aggiudicarsi la vittoria finale la squadra “Inazuma Volley II” mentre la Special Cup è stata assegnata alla squadra “Morteghini”. “Il bilancio dell’iniziativa - concludono gli organizzatori - è decisamente positivo. Desideriamo ringraziare tutti i partecipanti, i volontari, gli sponsor e quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Il loro entusiasmo e la loro disponibilità rappresentano il valore aggiunto di queste giornate di festa”.

L’attenzione è ora rivolta al prossimo appuntamento del calendario estivo: dal 17 al 20 luglio si svolgeranno, infatti, i tradizionali festeggiamenti della Festa Patronale di S. Eusebio. Il programma prevede numerose iniziative ricreative, momenti di aggregazione e proposte gastronomiche pensate per coinvolgere l’intera comunità, fino al gran finale con gli attesissimi fuochi d’artificio che, come da tradizione, chiuderanno i festeggiamenti.