Biella, controlli dei Carabinieri nei giardini di via Friuli

Intervento dei Carabinieri nella serata di ieri sabato 13 giugno, intorno alle 19,30, nei giardini di via Friuli a Biella, a seguito di segnalazioni relative alla presenza di un gruppo di persone in stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, all’interno dell’area verde si trovava una decina di persone che risultavano visibilmente alterate. Alcune di loro avrebbero dato origine a un acceso litigio tra i presenti, attirando l’attenzione dei residenti e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno anche controllato un uomo che sembrava aggirarsi con atteggiamento sospetto ma gli accertamenti hanno dato esito negativo sotto il profilo di eventuali provvedimenti a suo carico. Si tratta di un cittadino straniero, classe 1989, che tuttavia risultava in evidente stato di ebbrezza al momento del controllo.

L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità, con il ripristino della situazione di normalità nell’area interessata.