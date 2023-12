Vandali all'ex Villa Trossi a Biella, FOTO

Vandali all'ex Villa Trossi a Biella, di fronte al vecchio ospedale.

Non è la prima volta che qualcuno cerca di entrare nell'immobile, e questa volta la porta è stata praticamente divelta. In seguito a una segnalazione il Comune ha provveduto a sbarrare nuovamente l'ingresso in via provvisoria.

Giusto a maggio nell'immobile era stato fatto un sopralluogo da parte di Comune, Regione e Asl per farlo diventare un centro per curare i disturbi del comportamento alimentare.

Il futuro della villa non è però ancora stato deciso in via definitiva, e al momento risulta essere nell'elenco dei beni comunali in vendita.