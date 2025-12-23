Dalla Comunità AISE in dono un presepe al Comando Provinciale dei Carabinieri

Nella mattinata di oggi 23 dicembre 2025, si è tenuto un significativo incontro all'insegna della solidarietà e della vicinanza istituzionale. Una delegazione di ospiti e operatori della Comunità "AISE" di Caprile ha voluto omaggiare l'Arma dei Carabinieri con un dono speciale, consegnato in segno di profonda gratitudine per il costante supporto fornito alla loro attività. L’iniziativa sottolinea il legame indissolubile tra l’Arma e le realtà sociali del territorio biellese.

La donazione, avvenuta in un clima di gioiosa partecipazione a pochi giorni dal Natale, rappresenta un riconoscimento per l'impegno quotidiano dei Carabinieri, visti dalla Comunità non solo come tutori dell'ordine, ma come presidio di umanità e sicurezza per i più fragili. I rappresentanti dell'AISE hanno voluto sottolineare come la presenza dell'Arma sia fondamentale per garantire la serenità necessaria allo svolgimento delle loro attività educative e assistenziali.

Il Comandante, nel ringraziare la delegazione, ha ribadito l'importanza della "Polizia di Prossimità": "Ricevere questo pensiero dalla Comunità di Caprile ci riempie di orgoglio. Il nostro compito più nobile è proprio quello di essere vicini a chi si prende cura del prossimo. Questo dono non è solo un oggetto, ma il simbolo di un’amicizia e di una collaborazione che intendiamo continuare a coltivare con dedizione."

L’evento si è concluso con un caloroso scambio di auguri di buone festività, confermando lo spirito di coesione che unisce i cittadini e le istituzioni nel territorio di Biella.