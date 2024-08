Ex Villa Trossi a Biella, bando andato deserto

Lo scorso 17 giugno il Comune di Biella aveva pubblicato un avviso pubblico attraverso il quale intendeva dare l'ex Villa Trossi a Biella in concessione in uso a terzi "per destinarlo ad interventi che possano rigenerarlo, focalizzando l’attenzione e premiando progetti articolati sul medesimo fabbricato, anche in grado di coinvolgere la collettività in maniera tale che la cittadinanza possa trarre beneficio da questa operazione".

Nell'avviso c'è scritto anche che il bando in questione intende promuovere e valorizzare iniziative in linea con gli obiettivi Unesco. Peccato che però sia andato deserto, nessuno abbia mostrato interesse per questo avviso.

Toccherà al Comune ora studiare una nuova soluzione per evitare che l'edificio di fronte al vecchio ospedale Degli Infermi in viale Caraccio resti abbandonato.