Incendio di un furgone a Sandigliano: intervento in corso FOTO e VIDEO

Intorno alle ore 8:00 di questa mattina, lunedì 22 dicembre, i residenti di Sandigliano si sono svegliati con una colonna di fumo proveniente dalla strada. Un furgone ha preso fuoco in via A. Gramsci.

Sul luogo dell'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco, ora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, congiuntamente ai Carabinieri, che si stanno occupando della viabilità e dei rilievi del caso. Attualmente l'intervento è ancora in corso, ma il rogo è stato domato.

Ancora incerta la dinamica dell'accaduto, le cause e le condizioni delle persone coinvolte.