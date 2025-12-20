Escursionista soccorso a Postua dopo una caduta di 40 metri

Oggi pomeriggio, nel comune di Postua (VC), il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti per recuperare un escursionista precipitato da un sentiero.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12:50, dopo che l’uomo era scivolato per circa 40 metri lungo una scarpata ripida. Sul luogo dell’incidente sono state inviate le squadre a terra del Soccorso Alpino, mentre l’elicottero ha raggiunto rapidamente la zona, calando l’equipe sanitaria con il verricello.

Mentre medico e infermiere hanno provveduto a stabilizzare e imbarellare il paziente, i tecnici hanno allestito ancoraggi e attrezzature necessarie per il recupero. Vista la conformazione del terreno, è stato necessario eseguire manovre alpinistiche per calare la barella a valle, trasportando poi l’escursionista a spalle fino a un punto sicuro dove è stato imbarcato sull’elicottero.

Il paziente è stato trasportato all’ospedale di Biella con codice giallo per politrauma, in condizioni stabili.