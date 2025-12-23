TeamVolley, due tie-break chiudono l’anno delle giovanili

Il Settore Giovanile del TeamVolley termina un 2025 di grandi soddisfazioni con un doppio tie-break, nei campionati Eccellenza di Under18 e Under16 .

A gennaio torna l’appuntamento con il Bear Wool Volley , due le formazioni biancoblù iscritte.

UNDER18 ECCELLENZA

GENERALI TEAMVOLLEY – Sammaborgo 3-2

(25-22/25-21/23-25/17-25/16-14)

Coach Ivan Turcich: «Il risultato è sia positivo che negativo. Di buono c’è la vittoria contro una squadra che è terza nel girone, in cui abbiamo avuto modo di restituire il risultato dell’andata. La dinamica è stata abbastanza speculare: sul 2-0 abbiamo smesso di giocare per un set. Nel quarto siamo riuscite a rimontare il -9, buttando poi via tutto per un fallo di posizionamento e questo certifica che con la testa non eravamo presenti. Nel tie-break abbiamo patito un rientro, ma siamo riuscite comunque ad andare via. Nel complesso sono soddisfatto del lavoro svolto, nonostante il rammarico dovuto al fatto che potremmo essere ai piani alti a giocarcela. Nulla è certo nelle giovanili, cercheremo di essere pronte quando conterà di più».

UNDER 16 ECCELLENZA

DE MORI TEAMVOLLEY – Rosso Auto Pallavolo Ovada 2-3

(28-26/18-25/25-20/20-25/12-15)

Coach Marco Allorto: «Il match è stato molto combattuto, con alcuni scambi anche molto lunghi: due squadre che si sono affrontate senza lasciare nulla al caso. Ovada è una formazione di tutto rispetto, quindi ho chiesto alle ragazze di dare veramente tutto per provare a farci questo “regalo natalizio”. Con due accorgimenti tecnici difensivi sono nate più fiducia e voglia di sacrificarsi su ogni pallone, per andare a prenderci quelle soddisfazioni che quest’anno un po’ ci mancano. Siamo contenti del risultato: prendiamo un solo punticino ma che per noi vale come una vittoria, sapendo come lo abbiamo conquistato e contro chi. Forza!».

BEAR WOOL VOLLEY 2026

Il Bear Wool Volley torna nelle palestre biellesi e il TeamVolley non mancherà.

Alla ventunesima edizione del grande torneo internazionale di pallavolo giovanile (in programma dal 3 al 5 gennaio) parteciperanno due formazioni biancoblù: quella targata Conad nel torneo Under14 e il Generali nella categoria Under18 .

In attesa di conoscere orari, campi e avversarie, facciamo un grande “in bocca al lupo” a tutte le nostre atlete!