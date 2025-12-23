Villanova, accusa un malore alla guida della sua auto: 48enne soccorsa dal 118

Una donna in ospedale e tre sinistri: è il bilancio della giornata di ieri, 22 dicembre, sulle strade del Biellese.

Intorno alle 7.30 una vercellese di 46 anni ha travolto con l'auto un animale selvatico, apparso all'improvviso in mezzo alla strada, poi fuggito nella boscaglia circostante. Fortunatamente è rimasta indenne nell'impatto.

A Villanova Biellese, stando alle prime ricostruzioni, una donna di 48 anni avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida del suo mezzo. In breve tempo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Pronto Soccorso per le cure del caso in codice verde.

Infine, a Trivero, nel comune di Valdilana, sinistro senza feriti tra due veicoli. Su tutti gli interventi sono giunti sul posto i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi e gli accertamenti di rito.