Oropa, concerto di Natale con Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra FOTO

Oropa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più suggestivi delle festività natalizie. Sabato 27 dicembre alle ore 21, nella Basilica Antica di Oropa, andrà in scena il concerto di Natale di Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra, formazione già nota a livello internazionale con il nome di Celtic Harp Orchestra.

Fondata nel 2002, l’orchestra è oggi una delle più imponenti realtà arpistiche al mondo, apprezzata per un repertorio originale che fonde musica celtica, barocco, tango, jazz e suggestioni contemporanee, in un linguaggio accessibile ed evocativo. L’ensemble è interamente italiano e si distingue per l’impatto sonoro e visivo delle sue esibizioni, pensate per un pubblico di ogni età.

Per l’occasione natalizia verrà proposto un programma che alterna brani tradizionali rielaborati e composizioni originali ispirate ai temi della luce, della rinascita e del viaggio interiore, con le arpe protagoniste affiancate da pianoforte, flauti, percussioni e voci.

Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Ingresso libero.