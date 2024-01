Il futuro dell'Ex Villa Trossi si divide tra una scuola di maestri sarti e un centro per i disturbi alimentari, foto per newsbiella.it di Mattia Baù

Da quando nel 2007 ha chiuso le porte come asilo nido, l'ex villa Trossi non è più stata utilizzata. E peggio ancora è stato quando ha traslocato anche l'ospedale a Ponderano: da allora, più volte l'immobile è stato oggetto di atti vandalici, l'ultimo giusto il mese scorso.

Il Comune non vuole però più aspettare, e presto prenderà una decisione. E le opzioni che sono sul piatto al momento sono quella di farla diventare una scuola di maestri sarti, oppure un centro per i disturbi alimentari.

Negli anni sono tante le proposte che sono state avanzate per il suo utilizzo, ma nessuna è andata a buon fine. Oggi l'immobile si trova ancora tra quelli in vendita da parte del Comune a 356.400 euro, e il suo futuro dovrebbe essere deciso a breve. Nei mesi scorsi si sono susseguiti più sopralluoghi da parte sia dell'Accademia Nazionale dei Sartori che sta cercando in Biella una sede, e della Regione, che ha anche già presentato un progetto in ospedale che ha intravisto il futuro dell'immobile in un centro per la diagnosi e la cura dei disturbi alimentari (DCA).

Negli anni tra le proposte avanzate, poi tutte naufragate, c'è stata anche quella di farlo divenire un centro per ospitare rifugiati.