Chiavazza, cavo elettrico sfiamma in un cortile FOTO

Nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, intorno alle 15,45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Chiavazza per una segnalazione riguardante un cavo elettrico che sfiammava in via Rosazza, all’interno del cortile di alcune abitazioni.

All’arrivo sul posto, la situazione era già rientrata e non si è reso necessario alcun intervento operativo da parte dei soccorritori. Fortunatamente non si sono registrati danni e nessuna persona è rimasta coinvolta; i residenti stanno bene. Al momento si stanno attendendo i tecnici per la riparazione del guasto.