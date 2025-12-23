Denuncia a Quaregna Cerreto: cane colpito con un taser perché abbaiava

"Una cosa tremenda da vedere". È con queste parole che Raffaella Bonello, residente a Quaregna Cerreto, racconta quanto accaduto la sera di domenica 14 dicembre, intorno alle 17.30, all’interno del proprio cortile.

Secondo quanto riferito nella lettera arrivata in redazione, il suo cane, una collie di quasi 5 anni, sarebbe stato "“zittito” tramite uno storditore elettrico (taser)" da una persona che la donna sostiene che abita nella stessa sua via, "senza alcuna ragione se non quella che l’animale stava abbaiando. La stessa persona, scrive Bonello, "al quale piace aizzare con la mano quando passa".

Le conseguenze sull’animale sono state immediate e gravi. "Ha iniziato a tremare in preda a convulsioni e tremori alle gambe, non riusciva a camminare e aveva il respiro affannato, gli occhi girati e si lamentava", racconta la donna. Una situazione che, come riportato nella lettera, è durata una decina di minuti.

"Avrebbe anche potuto morire per arresto cardiaco", sottolinea Bonello, esprimendo la gravità di quanto accaduto. Nel suo scritto fa inoltre riferimento alla normativa vigente, osservando che "forse questa persona non conosce la nuova Legge Brambilla sul maltrattamento degli animali", aggiungendo però una considerazione personale: "in fondo credo che non conosca niente in assoluto".

Del fatto, conclude la lettera, sono stati informati Carabinieri.