23 dicembre 2025

Lieve incidente stradale a Biella

Lieve incidente stradale a Biella (foto di repertorio)

Lieve incidente stradale a Biella. A rimanere coinvolte due auto intorno alle 16.30 di oggi, 23 dicembre, in via Cottolengo. Alla fine, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid, alla presenza degli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

