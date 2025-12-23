Lieve incidente stradale a Biella. A rimanere coinvolte due auto intorno alle 16.30 di oggi, 23 dicembre, in via Cottolengo. Alla fine, i conducenti hanno proceduto alla compilazione del modello cid, alla presenza degli agenti di Polizia Locale, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.
martedì 23 dicembre
Lieve incidente stradale a Biella
