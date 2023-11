Detenuto sul tetto del carcere di Biella, terzo episodio in pochi mesi

Era già successo a settembre, a novembre altre due volte e ieri, domenica 26 novembre un altro detenuto è salito sul tetto del carcere di Biella. Si tratta del terzo episodio in pochi mesi, che fortunatamente non ha però avuto gravi conseguenze.

Il fatto è accaduto in tarda serata. In un primo tempo sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, ma alla fine l'ergastolano è sceso autonomamente e non è stato più necessario il loro intervento.