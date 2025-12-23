Tradizione e collaborazione, l'omaggio ai sindaci del calendario storico dell’Arma FOTO

Si è rinnovato anche quest’anno, in un clima di profonda stima e consolidata collaborazione, il tradizionale incontro tra l’Arma dei Carabinieri e le amministrazioni locali del territorio.

Il Luogotenente Gualtiero Garbolino, comandante della Stazione Carabinieri di Mongrando, ha visitato i comuni della propria giurisdizione e ha ricevuto presso gli uffici di quella stazione i sindaci per il consueto scambio di auguri natalizi. L’occasione è stata suggellata dalla consegna del calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2026. Un gesto che, per il luogotenente Garbolino – oramai da anni alla guida della Stazione di via dei Giovani – rappresenta non solo un atto formale, ma il rinnovo di un impegno quotidiano e di un legame personale e professionale con il territorio e i suoi rappresentanti.

Gli incontri hanno visto protagonisti i sindaci dei cinque comuni di competenza: Michele Teagno (Mongrando), Stefania Massera (Sala Biellese), Davide Basso (Zubiena), Luigi Graziano (Torrazzo) e Francesca Guerriero (Borriana). Durante i colloqui, è emersa la reciproca soddisfazione per la sinergia ormai collaudata tra la Stazione dei Carabinieri e i comuni. La conoscenza profonda delle dinamiche locali, maturata dal Luogotenente Garbolino in questi anni di comando, è stata indicata dai primi cittadini come un valore aggiunto fondamentale per la sicurezza e la serenità delle comunità.

"Il Calendario dell'Arma è un simbolo di unità – è stato sottolineato durante gli incontri – e consegnarlo personalmente ai sindaci è un modo per ringraziarli del supporto costante. La collaborazione tra i Carabinieri e i Comuni è la chiave per offrire ai cittadini risposte concrete e una presenza rassicurante su tutto il territorio".

I sindaci hanno ricambiato gli auguri, esprimendo parole di apprezzamento per la dedizione e la professionalità con cui il comandante e tutti i suoi militari operano quotidianamente, confermando la Stazione di Mongrando come un punto di riferimento imprescindibile per la legalità e la coesione sociale della zona.