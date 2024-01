Ennesima aggressione al personale di Polizia al carcere di Biella, UIL PA: "Intervenire con immediatezza"

UIL PA ha inviato una lettera al Signor Direttore della Casa Circondariale di Biella, questo il contenuto.

"Questa Segreteria Provinciale ha appreso che nella giornata del 19/01/2024 presso codesta Casa Circondariale, sono accaduti gravissime situazioni che ha coinvolto per l’ennesima volta personale di polizia penitenziaria. Un detenuto collocato al reparto isolamento, ha aggredito un agente di polizia penitenziaria ove era di servizio causando diverse lesioni, che, dopo essere stato accompagnato al pronto soccorso del nosocomio biellese per avere le cure del caso è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Purtroppo, questi episodi accadono spesso, infatti circa un settimana fa, nel turno notturno e sempre al reparto isolamento, un altro poliziotto è stato aggredito riportando diverse lesioni e prognosi di giorni 5 concessi dall’ospedale biellese. Questa O.S., circa tre mesi fa ad un incontro sindacale con codesta direzione, aveva già evidenziato tali problematiche, ed infatti aveva chiesto di voler “incrementare il servizio di vigilanza presso il reparto isolamento di un'altra unità” senza alcun esito.

Signor Direttore, come vede la situazione in quest’ultimo periodo è sfuggita di mano, in quanto le aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria sono aumentate esageratamente, causando inoltre una incertezza nell’animo professionale ed emotivo del personale a svolgere le proprie mansioni lavorative. Premesso quanto sopra, questa segreteria chiede alla S.V. ed a tutte le autorità in indirizzo, di voler intervenire con immediatezza e prima che succeda il peggio trovando una soluzione concreta a tale problematica, sperando che questa routine di aggressioni al personale di polizia penitenziaria finisca presto. Sperando di urgente intervento, si porgono distinti saluti".