Lessona, al via la 48° edizione del Presepe Vivente di Crosa

Tutto è pronto per rinnovare nel piccolo borgo di Crosa (Lessona) il tradizionale appuntamento natalizio con il presepio vivente che coinvolge la popolazione locale da ormai quarantotto anni. E’ il presepio vivente più longevo ed anziano del Biellese.

Nato da una frase “buttata lì” da un membro della cantoria parrocchiale quindici giorni prima del Natale 1978, ha rappresentato e rappresenta una storia importante per i residenti. Sono più di trenta i figuranti che accompagneranno Maria (Elisa Bodoni) e Giuseppe (Andrea Zanaica) per le vie del paese la sera della vigilia, il 24 dicembre, a partire dalle ore 20,30 davanti alla chiesa parrocchiale. Ad anticipare l’arrivo del corteo due romani, impersonati da Enrico Deusebio e Andrea Giacon, che proclameranno l’editto di Cesare sull’imminente censimento. Il tragitto che si concluderà alla mezzanotte, toccherà sei borgate in cui, accanto ad una breve riflessione sul significato del Natale cristiano, il calore della gente si fonderà con l’ospitalità degli abitanti.

Non sono mai mancati dolci e bevande calde per i partecipanti, sia in costume, sia al seguito del corteo. Prima tappa Aimone Superiore alle ore 20,50, poi Aimone Inferiore alle 21,20, alle 21,50 sarà la volta di borgata Villa, a seguire Gavigna alle 22,20, Uberto alle 22,50 per terminare a Iulio alle 23,20, prima del ritorno in chiesa per la s. messa di mezzanotte. A nascere simbolicamente il piccolo Lorenzo di sei mesi. Attorno a lui, il papà nei panni di Giuseppe e la mamma in quelli di Maria. La capanna allestita alle spalle dell’altare maggiore sarà particolarmente curata negli effetti luminosi per dare l’impressione di trovarsi all’aperto. Anche i pastori saranno protagonisti entrando ad adorare il Bambinello come annunciato dalle profezie, preceduti da bianchi angioletti. La s. messa sarà accompagnata all’organo da Alberto Saviolo e celebrata da Padre Dario Ravera. Al termine sul sagrato della chiesa verrà distribuito vin brulè e la presenza di babbo Natale regalerà un ultimo sorriso ai presenti. Appuntamento a Crosa la sera della vigilia a partire dalle ore 20,30.