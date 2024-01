Carcere di Biella, ennesima aggressione, la denuncia del Si.N.A.P.Pe.

Nella tarda mattinata odierna, un detenuto di origini straniere ubicato presso il reparto isolamento, chiedeva insistentemente di andare in infermeria per la somministrazione del metadone. Il poliziotto in servizio nel reparto, informava il ristretto che sarebbe stato chiamato di lì a poco, come accade tutte le mattine. Il facinoroso, non soddisfatto dalla risposta del collega, ha ben pensato di colpirlo fortemente alla testa, facendolo cadere a terra. Il poliziotto mal capitato, cercava di rialzarsi, ma veniva colpito nuovamente; l’intervento di un detenuto lavorante, ha scongiurato il peggio.

L’agente aggredito è stato accompagnato presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino, e veniva dimesso con una prognosi di 7 giorni salvo complicazioni. Il SiNAPPe, chiede di impiegare due unità presso il reparto isolamento, considerando che attualmente l’unità ivi assegnata, ricopre ben due posti di servizio (Isolamento DX + Isolamento Sx) e relativi passeggi.

Altresì, chiediamo l’istallazione di un sistema di allarme per sensibilizzare i preposti in casi di urgente necessità, al fine di tutelare l’incolumità di tutti i lavoratoti. Il Si.N.A.P.Pe., primo sindacato di Biella, sempre vicino ai poliziotti.