I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 6, 7 e 8 ottobre

Venerdì 6 ottobre

- Cossato, coro Noi Cantando, concerto alle ore 21:00, presso il Teatro comunale di Cossato.

- Biella Classic, verifiche dalle 17 alle 21 all'Agorà

- Biella, Fatti ad arte, Palazzo Ferrero e Palazzo Lamarmora

- Biella Bi Digital, i promotori incontreranno gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado di Biella presso l'Auditorium di Città Studi.

- Biella, la Notte della moda dell'Itis, a Città Studi corso Pella 4, conferenza, workshop, mercatino riuso, giochi laboratori per i più piccoli

- Biella, alle 18.00 allo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella sarà inaugurata la mostra personale della pittrice Pierangela Orecchia "Per sempre"

- Biella, dalle ore 18:30, all’Enoteca Symposium Wine Training di Chiavazza ripartirà il ricco calendario di eventi con una serata dedicata ai vini friulani.

- Masserano, Presentazione libro "Mondo capovolto" di Andrea Cantone ore 17, in collaborazione con la Biblioteca comunale "Angolo Libro", presso la Sala dello Zodiaco del Palazzo dei Principi di Masserano

- Valdilana, partenza dal Rifugio Sella (Baltigati), Turno di Notte

- Sagliano, alle 20:30, presso il Salone Polivalente Luigi Varnero si terrà il primo evento tenuto da esperti, per parlare di genitorialità e comunicazione con i bambini "Comunicare con le emozioni"

- Biella Galleria Montmartre, in esposizione gli iconici personaggi di Gianni Moramarco per una serata all’insegna di arte e musica.

- Biella e Cossato, presso i consultori Via Caraccio 4 e Via Pier Maffei 59 dalle ore 8:00 alle ore 15:00 si terrà un Open Day in cui le ostetriche presenteranno le attività di supporto e sostegno per mamme e famiglie durante i mesi della gravidanza e quelli successivi al parto.

- Biella, presentazione Progetto ‘Nuovi geometri e antichi catasti’: rielaborare gli archivi in un’ottica moderna al Museo del Territorio Biellese alle ore 11.00

Sabato 7 ottobre

- Biella Classic, partenza da via La Marmora alle 10,30

- Biella, presso il parco del Bellone, Save The Planet organizza "PuliAmo Biella"

- Biella, Fatti ad arte, Palazzo Ferrero e Palazzo Lamarmora

- Biella, Bi Digital, al Lanificio Maurizio Sella di Biella un'intera giornata organizzata da Sellalab e BTrees con conferenze e corsi di formazione tenuti da relatori ed esperti sui temi del digitale

- Biella a Bi Digital alle 12 Massimiliano Donà presenterà il suo libro “Il carrello dalla parte del manico”.

- Lotta alla sclerosi multipla: AISM in piazza con 2 milioni di mele per “La Mela di AISM”

- Biella, alle ore 15.45 presso Palazzo Gromo Losa, al Piazzo di Biella. Premiazione Premio + Bellezza in valle

- Cossato, a Cascina Foresto, una giornata alla scoperta delle ricchezze biellesi tra laboratori e passeggiate

- Candelo, “47 anni di Biblioteca, 47 anni di Cultura e di Volontariato,” dalle 15,30 evento

- Biella ORE 9,30 presentazione squadra serie A a Rugby Biella, presso il Comune di Biella - Via Battistero 4, Biella seguirà, dalle ore 11

- Benna, festa gemellaggio Benna-Lentigny festa

- Borriana, festa San Supplizio, ore 15 banco di beneficenza, sfilata dalle 16 personaggi storici e folcloristici,

- Biella, Ben Rivà an Riva, ore 21,00: Chiesa di San Cassiano : “Genzianella e….” Rassegna corale con la partecipazione di Coro Genzianella Città di Biella Corale Polesana Corotrecime

- Pollone, Pollone dal cielo, volo di mongolfiere dalle 15,30

- Sordevolo, Fiera Autunnale, presso l’Area Pratovalle

- Biella, dalle ore 18:30, all’Enoteca Symposium Wine Training di Chiavazza ripartirà il ricco calendario di eventi con una serata dedicata ai vini friulani;

- Biella e Pollone, “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro”, apre Palazzo Lamarmora e Villa Piacenza, sede della Fondazione Famiglia Piacenza con il suo archivio

- Biella, Gattopoli Made in Biella OdV con un cuoco professionista specializzato in risotti (il sopraffino Giovanni) organizza la prima cena della stagione alla Mensa del Pane Quotidiano

- Roppolo, Piazza Castello, 2, Panorami Sonori al Castello di Roppolo

- Valdilana, partenza dal Rifugio Sella (Baltigati), Turno di Notte

- Bielmonte, Hotel Bucaneve, Strada Panoramica Zegna, Sviluppare la mente consapevole

- Oropa, via Santuario di Oropa, Visita guidata al Sacro Monte di Oropa

- Seconda edizione di Alchèmica - Food Culture Festival.

- Valdilana, ingresso libero alla mostra di Roberto Coda Zabetta, in occasione della giornata indetta da AMACI

- Ponderano, Ospedale, con ritrovo presso la Sala Convegni. Alle ore 15:00 si terrà una conferenza, con l’intervento di un Consulente Legale e di medici, ostetriche e pediatri dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia.

- Biella, collettivo Parole Fucsia organizza DESTA'. DECOLONIZZARE IL PRESENTE PER SOVVERTIRE IL FUTURO. Una giornata di laboratori, approfondimenti e festa, per costruire una comunità accogliente e inclusiva, capace di guardare al futuro.

- Gaglianico, alle ore 21 presso l' Auditorium Comunale di Gaglianico serata di musica di alto livello con "Mirella Gallo Jazz 5et", ingresso libero

Domenica 8 ottobre

- Biella, Fatti ad arte, Palazzo Ferrero e Palazzo Lamarmora

- Benna, festa gemellaggio Benna-Lentigny momento clou cerimonia 10,45 largo Lentighy dove campo sportivo

- Vaglio Pettinengo, festa per 50 anni di attività Pro Loco

- Lotta alla sclerosi multipla: AISM in piazza con 2 milioni di mele per “La Mela di AISM”

- Biella, a Cascina Emilia, ore 15:00, l’Incontro didattico “La Storia della natura del territorio”, dalle origini ad oggi e guardare l’avifauna nel tuo giardino.

- Salussola, Frazione Arro, festa del Nuovo Raccolto

- Pollone, Pollone dal cielo, mercatino e volo di mongolfiere dalle 8

- Mongrando, Corsa podistica dei 5 campanili, organizzato da La Vetta Running, partenze 10 e 10,05

- Borriana, festa San Supplizio, ore 10 Santa Messa presieduta dal Vescovo, ore 16 castagnata degli Alpini

- Biella, Ben Rivà an Riva, dalle ore 10.00: Piazza S.G. Bosco e dintorni:

- Valle Cervo e Valle Mosso, inaugurazione biblioteche diffuse

- Sordevolo, Fiera Autunnale, presso l’Area Pratovalle

- Graglia, al Monastero Buddhista dalle 14,30 grande festa d’Autunno

- Strona, passeggiata con soste musicali “Note in Natura”.

- Valdilana, Caulera, Campionato xco per Giovanissimi Trofeo Luca Bonino, Gara riservata alle categorie Giovanissimi tesserati FCI dai 7-12 anni.

- Candelo, Ricetto, Borgo medievale, Mercato dei Produttori Agricoli al Ricetto di Candelo

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Cossato, Castellengo, Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge, TREKKING ALL'ECOMUSEO

- Seconda edizione di Alchèmica - Food Culture Festival.

- Verrone, alle ore 18:00 per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C contro Teens Basket Biella vs Cus Torino basket

- Biella, giornata nazionale ADSI

- Candelo, mercato del Rinascimento di Storie di Piazza

- Pray, fabbrica della ruota, Bielettrico, spettacolo Teatrando

Mostre

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5 - L'ultima infamia: Santhià-Cavaglià fino al 15/10/2023

- Valdilana, Trivero, via Marconi, 23 Apertura di Casa Zegna e inaugurazione della mostra temporanea \"E il giardino creò l'uomo\" fino al 12/11/2023

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il Giardino dell’anima” di Elham Aghili, fino all'8/10

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 25, “Il respiro lieve del vetro” di Lucio Bubacco, fino all'8/10

- Pettinengo, Museo degli Acquasantini, Mostra "Veli perduti: cueffe e mucarö" fino 8/10

- Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, "Per sempre" - Mostra personale di Pierangela Orecchia, fino al 29/10