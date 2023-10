Progetto ‘Nuovi geometri e antichi catasti’: rielaborare gli archivi in un’ottica moderna

La Rete degli Archivi Biellesi e l’Istituto “Gae Aulenti” collaborano da due anni, in un contesto informale di analisi tecnica, al fine di rielaborare il materiale cartografico di documenti d’archivio risalenti alla fine del Settecento in un formato più leggibile e ricco di dettagli.

Questo progetto, arrivato al termine della sua fase esecutiva, che potremmo chiamare Nuovi geometri e antichi catasti fa parte del progetto della Biblioteca Civica di Biella I catasti della Città di Biella tra Settecento e Ottocento. Conservazione, tutela, valorizzazione e fruizione, realizzato a partire dal 2021 e finanziato dalla Regione Piemonte. I risultati di questo lavoro saranno presentati venerdì 6 ottobre al Museo del Territorio Biellese alle ore 11.00.

Due classi di futuri geometri, la quarta e la quinta attuali, hanno scoperto, studiato e rivisitato in termini grafici il materiale del settecento, proponendo una lettura del territorio, nel suo sviluppo storico, in un’ottica davvero interessante. La ‘materia prima’ di questo lavoro è costituita dal ‘libro figurato’ del catasto della Città di Biella realizzato tra il 1780-1792 conservato presso la Biblioteca Civica di Biella.

Quello del Comune di Biella è il paesaggio di riferimento con le sue evoluzioni negli ultimi due secoli. L’area urbana, in particolare il Piazzo e l’attuale via Italia, e Oropa sono stati il playground entro cui i ragazzi, assistiti dai loro docenti, hanno ‘aggiornato’ le fatiche professionali dei loro colleghi del tardo XVIII secolo. L’attività svolta, che consente di interpretare l’uso del suolo nelle sue risultanze antropiche, colturali, urbanistiche, si inserisce nell’ambito dell’interesse che la Città di Biella ha dimostrato per la rielaborazione delle sue fonti catastali antiche con la realizzazione di BiArchive: the past for the future e della relativa App ArchiVie. L’incontro è a ingresso libero ed è aperto a tutti.