Premio + bellezza in valle, sabato la premiazione della 4° edizione FOTO

“Dammi 3 parole… sole, cuore, amore!” chi non ricorda questo tormentone estivo che qualche anno fa riecheggiava ovunque? Parole che evocano spensieratezza e felicità ma senza dubbio anche la bellezza che ci circonda è un ingrediente importante per il nostro benessere!

La bellezza può essere interpretata in tante accezioni ed è soggettiva ma, quando la vediamo, la riconosciamo subito: è quella sensazione che ci fa sentire a casa anche in un luogo sconosciuto, una percezione che coinvolge tutti i sensi, che arricchisce lo spirito oltre che gli occhi. E parlando del territorio Biellese quali sono le parole che meglio descrivono la bellezza che ci circonda? Io dico natura, acqua e… passione! Minimi comuni denominatori che accomunano gli interventi candidati al “Premio + bellezza in valle”. Spesso infatti i partecipanti raccontano che sono stati proprio questi gli elementi ispiratori, i fili conduttori dei loro progetti.

E il “Premio + bellezza in valle” nasce proprio con la finalità di evidenziare e valorizzare l’impegno profuso da chi ha voluto realizzare qualcosa di bello, non solo per sé stesso, ma anche per occhi esterni a cui potrà essere di esempio per il futuro. La bellezza si trova anche in situazioni più immateriali, non per questo però meno emozionanti! E’ stata pura bellezza condividere la gioia e la soddisfazione provata lo scorso anno dagli “Amici di Bagneri” che inaspettatamente hanno visto riconosciuto il lavoro svolto per recuperare il piccolo borgo della Valle Elvo, increduli che il “Premio Reda” avesse invece apprezzato quanto realizzato negli anni dai membri dell’associazione.

L’edizione 2023 del “Premio + bellezza in valle” ha registrato la candidatura di ben 32 progetti (19 nella sezione edilizia e 13 nella sezione ambiente) distribuiti su 21 comuni della provincia di Biella e Sabato 7 ottobre alle 15.45 a Palazzo Gromo Losa si svolgerà la premiazione dei vincitori. A seguire si terrà una tavola rotonda sul tema “La Bellezza è benessere” moderata da Paolo Piana, a cui interverranno Rebecca Pera, Carlo Benetti, Emanuele Montybeller e Andrea Rolando.