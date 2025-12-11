Auto nel fosso a Castelletto Cervo, donna soccorsa dal 118

È stata assistita dal personale sanitario del 118 la conducente che, alla guida della sua auto, è finita in un fosso a lato della strada. È successo nella prima serata di oggi, 11 dicembre, in frazione Garella, nel comune di Castelletto Cervo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro. Al momento si registrano rallentamenti al traffico e sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo.