BiDigital@school 2023, a Città Studi le scuole superiori incontrano gli esperti di “BiDigital”

Venerdì 6 ottobre appuntamento a Città Studi Biella con “BiDigital@school”: presso l’Auditorium – nell’ambito dell'evento dedicato a startup, imprese, liberi professionisti, studenti, curiosi e appassionati del mondo digitale, organizzato da Sellalab in collaborazione con BTrees a Biella sabato 7 ottobre – i promotori dell’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, incontreranno gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di Biella.

Nel corso della mattinata di formazione, organizzata in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Città Studi Biella, S.B.I.R. Scuole Biellesi in Rete, CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e Wurth Italia, professionisti del settore illustreranno le diverse possibilità offerte dalla tecnologia, coinvolgendo studentesse e studenti nel percorso di trasformazione che sta attraversando il mondo del lavoro digitale. Con passione e competenza, spiegheranno le opportunità legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, aprendo finestre sul mondo delle professioni del domani.

“Durante l’incontro siamo determinati a catturare l’attenzione dei giovani e a farli sognare un futuro innovativo, dove la creatività si fonde con la tecnologia” – dichiara Christian Clarizio, responsabile di Sellalab Biella –. Offriremo ai ragazzi una visione dell’attuale panorama lavorativo in costante evoluzione, in modo che possano comprendere appieno le sfide e le opportunità che il mondo ha da offrire”. Il progetto di BiDigital@school nasce nell’ambito di BiDigital grazie alla collaborazione tra Sellalab e Città Studi, con l’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. L’obiettivo è offrire alle scuole momenti formativi gratuiti che raccontino agli studenti come sta cambiando il loro mondo, dove stanno andando i mercati, come l’innovazione digitale sia presente in tutti i settori, al fine di fornire ispirazione sui temi dell’innovazione e dell’autoimprenditorialità e di proporre suggerimenti e indicazioni sui percorsi accademici da intraprendere al temine delle scuole superiori.

Città Studi presenterà ai giovani i corsi ad oggi attivati dall’Università di Torino presso il nostro campus:

LAUREE TRIENNALI

🎓 Chimica per la manifattura sostenibile

🎓 Economia aziendale con percorso green e digital management

🎓 Scienze dell'amministrazione digitale

🎓 Servizio sociale

LAUREA MAGISTRALE

🎓 Cultural heritage and creativity for tourism and territorial development Panel dell’evento “Nuove forme di intelligenza.

Storie, visioni, dialoghi sul futuro digitale” (vedi file allegato al comunicato)

Rischi e opportunità Rudy Bandiera (Linkedin Top Voice Italy)

Il futuro appartiene ai coraggiosi Alessia Fornaseri (Hr Manager di Wurth Italia)

Opportunità della formazione sul digitale Alice Desy Milani e Davide Dellarole (Città Studi)

Diventare imprenditore nel mondo digitale Maria Paola Cometti e Nicolò Mora (Servizio promozione CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte)

Conclusioni Christian Clarizio (Sellalab) e Christian Zegna (BTrees)