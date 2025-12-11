Lega Biella, Molinari al pranzo di Natale tra risultati raggiunti e obiettivi per il 2026 FOTO

Tanti partecipanti e numerosi giovani al pranzo di Natale della Lega Biella, svoltosi domenica all'agriturismo La Fucina a Vigliano Biellese. Ospite dell’incontro Riccardo Molinari, segretario regionale e capogruppo Lega alla Camera. Dopo i saluti del segretario provinciale della Lega Biella, Roberto Simonetti, è stato lo stesso Molinari a sintetizzare i risultati del 2025 e tracciare gli obiettivi per il 2026.

“Questo governo con il ministro Giorgetti ha dimostrato di saper tenere i conti in ordine e questo significa non solo che non verranno chiesti sacrifici oggi né verrà lasciato ulteriore debito alle generazioni future, ma anche che ci saranno nelle prossime manovre più risorse da poter spendere per lavoratori, giovani e anziani – si legge nella nota - Abbiamo tassato le banche prevedendo di utilizzare i proventi per investimenti nella sanità. Abbiamo proposto di introdurre una flat tax al 5% per i giovani under 30 alla prima assunzione. Con il Decreto sicurezza 2 abbiamo previsto pene più severe per le occupazioni abusive e maggiori tutele per le forze dell’ordine. Inoltre, è stato abrogato il rinvio obbligatorio della pena per le detenute madri introducendo il rinvio facoltativo, per porre fine a casi in cui ci si approfittava della norma. Gli sbarchi sono diminuiti del 65% ed è stato esteso da 3 a 10 anni il periodo di possibilità di revoca della cittadinanza per reati gravi. In una proposta di legge a firma Molinari presentata dalla Lega alla Camera si prevede una ulteriore stretta sulla cittadinanza, stabilendo che lo straniero per ottenerla debba superare un esame di integrazione e non debba avere condanne o procedimenti penali per delitti non colposi. In arrivo anche norme per contrastare le baby gang, che riguardano soprattutto gli immigrati di seconda e terza generazione, intervenendo sui reati commessi dai minorenni con l’aumento di pene e l’ammonimento del questore alla famiglia che potrà portare anche a una multa. Come Lega vanno aumentate le forze dell’ordine e i militari, soprattutto nelle zone sensibili, e vogliamo rendere possibile l’espulsione anticipata dei detenuti stranieri. Ritoccheremo anche le regole sui ricongiungimenti familiari, rendendoli possibili solo ai coniugi e figlio minore. La Lega è il partito più radicato e attento ai territori. Siamo determinati ad andare avanti sull’autonomia differenziata e a continuare ad essere il sindacato del territorio”.

In un clima caloroso e con grande entusiasmo per i prossimi impegni, l'incontro si è infine concluso con uno scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie.