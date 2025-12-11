Pralungo, in biblioteca si distribuisce il calendario 2026

C'è una data a Pralungo per la distribuzione del calendario 2026. Sarà dalle 9.30 alle 12 di sabato 13 dicembre nei locali della Biblioteca Comunale. Lo rende noto l'amministrazione.
