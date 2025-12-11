Regione Piemonte: contributi 2025 per la Polizia Locale, in provincia di Biella a 15 Comuni

La Regione Piemonte ha approvato la graduatoria degli enti che nel 2025 potranno ricevere i contributi destinati a migliorare le dotazioni della Polizia locale "contributi a supporto dell'esercizio della funzione di Polizia locale" come si legge nel documento. Il fondo complessivo è di 890 mila euro e di questi 145 mila arriveranno nel Biellese.

Il bando, aperto il 12 novembre e rivolto a Comuni, Unioni di Comuni, Province e alla Città metropolitana di Torino, serviva per chiedere contributi utili all’acquisto di attrezzature e strumenti per le attività della Polizia municipale, provinciale e metropolitana. Le domande potevano essere inviate fino al 23 novembre. In totale sono arrivate 230 richieste. Dopo i controlli: 11 domande sono state escluse perché mancava la firma digitale obbligatoria del legale rappresentante; 1 domanda è stata respinta perché l’ente non ha risposto nei tempi alla richiesta di chiarimenti; 3 domande non sono state accettate perché non rispettavano i requisiti previsti dal bando.

Sono quindi 215 gli enti risultati idonei, elencati nella graduatoria allegata al provvedimento. E tra questi, 15 sono comuni della provincia di Biella. Si tratta di Biella (30 mila euro), Gifflenga (18 mila), Vigliano (9.600 euro), Cossato (11.500), Valdilana (15.000), Candelo (8 mila), Gaglianico (5 mila), Cavaglià (6.500), Cerrione (6.500), Sandigliano (6.500), Tollegno ( 5 mila), Valdengo (5 mila), Pollone (6.500), Viverone (6.500), Verrone (5 mila).