Sagliano, “Comunicare con le emozioni”: il 1° evento per genitori e comunità educante.

Il 6 ottobre alle 20:30, presso il Salone Polivalente Luigi Varnero di Sagliano Micca, si terrà il primo evento tenute da esperti, per parlare di genitorialità e comunicazione con i bambini.

L’incontro fa parte del progetto “Di Comune in Comune” che prevede, per l’anno scolastico in corso, ben 12 incontri itineranti presso vari Comuni del Consorzio, con format diversificati.

L’incontro “Comunicare con le Emozioni” sarà condotto dalla Dott.ssa Silvano Quadrino (psicologa e psicoterapeuta della famiglia, esperta in dinamiche della comunicazione, formatrice, collaboratrice della scuola di Counselling sistemico CHANCE e autrice di numerosi libri) ed è rivolto in particolar modo a genitori con figli in età 3-11 anni e a tutti gli adulti interessati.

Nell’incontro la relatrice parlerà di comunicazione con i bambini ed esplorerà opportunità e strategie per comunicare meglio e in modo più efficace partendo dal riconoscimento delle emozioni dei nostri piccoli, anche quelle più difficili da accogliere.

Si tratta di un’interessante opportunità formativa a cui seguirà, la settimana successiva, un incontro “più ristretto” di approfondimento e confronto attivo tra genitori gestito dall’operatrice del Centro per le famiglie- spazio “Il Patio”, Dott.ssa Cecilia Chiappo (psicologa). Questo secondo appuntamento sarà a Miagliano sabato 14 ottobre, alle ore 10:00, presso il Lanificio Botto.

Successivamente il Centro per le famiglie si sposterà in Pianura e in Valle Elvo con tematiche che toccheranno altre fasce di età. A Gaglianico (20 ottobre) e a Verrone (28 ottobre) si parlerà di “Comunic-Azione” con i bimbi piccoli (età 0-6 anni); a Cavaglià (17 novembre) e a Cerrione (25 novembre) si affronterà il tema del valore pedagogico dell’errore (evento “Posso Sbagliare?”). La rassegna si concluderà a gennaio (12 gennaio a Occhieppo Inferiore e 20 gennaio a Mongrando) con i due incontri intitolati “in ascolto delle nuove generazioni” per parlare di benessere in preadolescenza e adolescenza.

Le iniziative sono gratuite ed è necessaria l'iscrizione attraverso il QR CODE che si trova nei volantini, oppure ai seguenti link:https://forms.gle/YpHSi7fTCXriBRy96.

Per maggiori informazioni: 335-7920454.