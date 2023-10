A Città Studi arriva la notte della moda

Si terrà venerdì prossimo 6 ottobre, presso la succursale di Città Studi, l’evento “La notte della moda. Quanto siamo sostenibili?”, organizzato dall’Itis “Q. Sella” di Biella indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile Abbigliamento e Moda. Con apertura fissata per le ore 17 ed aperta a tutti, la manifestazione si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Notte della Moda”, promossa dagli Istituti RETE TAM (Tessile abbigliamento moda) e SMI (Sistema Moda Italia), che vede coinvolti su tutto il territorio nazionale gli Istituti tecnici e professionali aderenti.

Scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare ulteriormente le scuole tecniche del territorio con le aziende che nel Biellese hanno contribuito a scrivere la storia industriale del settore tessile moda; argomento caratterizzante questa edizione sono i diversi aspetti della sostenibilità, anche con riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030. Per questo, nello specifico, oltre alla conferenza di apertura sulla sostenibilità e agli altri appuntamenti, i ragazzi del corso tessile saranno impegnati a presentare capi di abbigliamento usati e da essi rigenerati in laboratorio, mentre in un’altra postazione accoglieranno magliette e jeans usati per trasformarli in capi trendy attraverso diverse tecniche di stampa e tintura, nel rispetto dell’ambiente e senza rinunciare alla creatività; chiunque volesse può, pertanto, presentarsi con un capo usato per vedere gli studenti adoperarsi per rigenerarlo con tecnica e fantasia.

Sarà inoltre possibile barattare abiti dismessi per contribuire ad alimentare un’idea virtuosa di economia circolare. Altri studenti del corso tessile, con insegnanti e rappresentanti delle imprese, guideranno invece il visitatore attraverso i vari appuntamenti in programma (mostra di foto d’epoca, workshop batik con tinture vegetali, gioco-laboratorio per giovanissimi) di una manifestazione che ha potuto contare sulla partecipazione di prestigiose aziende del territorio quali Botto Giuseppe, Di.Ve, Filatura Astro, Finissaggio e Tintoria Ferraris, Guabello 1815, Lanificio F.lli Cerruti, Loro Piana, Pella Sportswear, Vitale Barberis Canonico, nonché l'istituto ITS Tam e l’Associazione Tessile e Salute.

L’intero evento, che ha come main sponsor Vitale Barberis Canonico 1663 e il patrocinio del Ministero dell’istruzione e del merito e di Biella città creativa Unesco, è stato coordinato dalla professoressa Paola Scanzio, responsabile del Dipartimento Tessile dell’Itis “Q. Sella”.