Vigliano, in biblioteca molte iniziative in cantiere e una nuova presidente: è Valentina Alice

Valentina Alice è la neoeletta presidente del consiglio di Biblioteca di Vigliano Biellese. Giovane, laureata in Giurisprudenza, iscritta al corso di laurea in Scienze del Libro, impiegata presso il settore formazione dell’ASL di Biella, Valentina ben conosce la Biblioteca Aldo Sola nella quale, a suo tempo, è stata volontaria del servizio civile e, successivamente, ha proseguito nell’ambito dell’Associazione Opera. Appassionata lettrice e interessata alle nuove forme di divulgazione del piacere della lettura, ha organizzato l’incontro con il Silent Book Club in Biblioteca a Vigliano e ha in serbo numerose altre idee da proporre e realizzare.

“Innanzitutto – esordisce la neopresidente - desidero rivolgere un sentito ringraziamento al presidente uscente Adriano Leone, la cui dedizione dimostrata nel corso del mandato, unita alla capacità di proporre iniziative interessanti e numerosi spunti di riflessione, rappresenta un’eredità preziosa sulla quale il consiglio potrà continuare a costruire. La biblioteca rappresenta da sempre un luogo prezioso per la comunità, non solo per l’accesso ai libri, ma come spazio culturale aperto, attento e capace di accogliere sensibilità differenti. Nei prossimi mesi il consiglio lavorerà per valorizzare quanto già consolidato e per promuovere iniziative che favoriscano la partecipazione e il dialogo con il territorio. L’obiettivo è rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio culturale, ponendo attenzione alle diverse fasce di pubblico e sperimentando nuove modalità per avvicinare le persone alla lettura. Confido che grazie alla collaborazione di tutte le realtà coinvolte, sarà possibile proseguire su un percorso di crescita condivisa e di costante apertura verso idee e proposte che potranno arricchire ulteriormente la vita culturale del paese”.

E le iniziative davvero non mancano, nella Biblioteca di Vigliano. Hanno preso avvio a dicembre le “Merende con delitto” dedicate alle scuole medie; il nuovo cartellone di pomeriggi per i più piccoli di letture con il teatrino kamishibai, con un appuntamento ogni mese, sempre di martedì. E poi, il partenariato con il Liceo del Cossatese che porterà in biblioteca la scrittrice Stefania Bertola a gennaio e Francesca Recchia Luciani a marzo e ancora: mostre di pittura, presentazioni di volumi di autori biellesi con l’associazione Orizzonti creativi e non è finita qui. Con la soddisfazione di vedere che, dopo gli anni segnati dal Covid e da un isolamento imposto e rimasto come triste abitudine, i ragazzi stanno tornando a frequentare la biblioteca: non solo durante l’orario scolastico, ma anche autonomamente nei pomeriggi sia per fare i compiti sia per momenti di formazione e di gioco.

“E’ davvero un piacere – commenta il sindaco e assessore alla Cultura Cristina Vazzoler - vedere che la biblioteca è frequentata dai più piccoli con i genitori, e dai ragazzi adolescenti oltre che dagli adulti che fruiscono del prestito e delle sale lettura. E questo, indubbiamente, è frutto di un impegno nel cercare di realizzare iniziative che risultino interessanti, formative e sempre in grado di comunicare qualcosa di nuovo, di stimolare la fantasia, di promuovere il ragionamento, la curiosità ed anche le domande. Il nostro ruolo è quello di coinvolgere un pubblico trasversale, avvicinando alla lettura anche coloro che non la praticano. Poter contare sulla neopresidente Valentina Alice, giovane e capace, è certamente un valore aggiunto: le auguro un percorso di grandi soddisfazioni e sono certa che le sue proposte potranno prendere forma e regalare all’utenza momenti di arricchimento e di grande interesse”.