Torna Pollone dal Cielo: Sabato 7 e domenica 8 ottobre avrà luogo l’undicesima edizione del festival di mongolfiere.

Pollone dal Cielo celebrerà, tra pochi giorni, la sua 11a edizione, quest’anno organizzata per il mese di ottobre anziché quello di giugno: “In tanti si sono chiesti perché, il motivo è molto semplice - commenta Adriano Giaretta, presidente della Pro Loco - Ad ottobre le temperature medie giornaliere sono più basse, e si stima che possano permettere alle mongolfiere di levarsi in volo alle 8:30 del mattino e alle 15 del pomeriggio, a differenza delle precedenti edizioni in cui dovevano elevarsi al mattino molto presto. Questo permette al pubblico di godersi, sia il volo libero della durata di un’ora e poco più, che il volo vincolato, che permette di salire di 30-40 mt e ridiscendere”. L’edizione 2023 della fiera di mongolfiere si terrà, quindi, sabato 7 e domenica 8 ottobre, sempre nel tradizionale prato del Lanificio F.lli Piacenza a Pollone.



Il programma:



Sabato 7 ottobre si partirà con il primo volo libero in mongolfiera alle ore 15:00 circa, insieme all’attivazione della mongolfiera vincolata (gli orari di volo possono essere soggetti a cambiamenti in base alle condizioni meteo del momento). Contemporaneamente, sono state organizzate delle attività di intrattenimento per i più piccoli: si parte con la Bottega dei Piccoli Artigiani di Pollone, che anticiperà le novità e gli appuntamenti dei mesi a venire con la presentazione dei suoi laboratori.



A seguire, il club “FREE VOLA” di Biella di Edy e Paola Angelino, farà volare gli aquiloni in cielo: grazie a FREE VOLA, l’evento pollonese ha aderito alla Giornata Mondiale dell’aquilone ONE SKY ONE WORLD per la pace nel mondo. Edy, presidente dell’associazione, attuale recordman europeo di volo multiplo capace di far volare 4 aquiloni acrobatici contemporaneamente, darà vita ad acrobazie di vario tipo e, nello stesso momento, sarà attivo il laboratorio di costruzione dei piccoli aquiloni per i bambini presenti, che potranno farli volare nei prati fronte Lanificio.

Alla manifestazione sarà presente anche Spazio LILT, una collaborazione nata tra la Pro Loco di Pollone e LILT Biella, che interverrà sia sabato che domenica con Laboratorio Gadget “Pensieri Vivi” - a cura delle volontarie LILT Biella - e “Gioco Sport”, entrambi rivolti ai bimbi dai 5 ai 10 anni, e visite senologiche ad accesso libero: “Siamo nel mese in Rosa di LILT Biella, ed è con vero piacere che ospitiamo l’Unità Mobile con medico a bordo dell’ambulatorio senologico di Spazio LILT, che sarà attivo dalle 15:00 alle 18:00 di sabato e domenica” continua Giaretta.



La serata proseguirà con la cena preparata dagli Street Food, che accontenterà anche i palati più esigenti; saranno presenti: Gusti e Sapori Piemontesi, Food&Furius Sicily, Lupi di Mare e le dolci Crepes di Federico.

Si concluderà con un intrattenimento musicale a cura di Max Gillo & Antonella.

Domenica 7 ottobre, invece, il primo dei due voli liberi è previsto alle ore 9, mentre il secondo al pomeriggio alle ore 15 (gli orari di volo possono essere soggetti a cambiamenti in base alle condizioni meteo del momento). Se le condizioni meteo lo permetteranno, verso le 10 ci sarà la discesa nel prato a fronte Lanificio di alcune mongolfiere provenienti da Oropa. Sarà inoltre possibile salire sulla mongolfiera vincolata, per chi vorrà provare il brivido di volare solo con lo stacco da terra e la breve salita.



Alle 9,30 la manifestazione aprirà, come da tradizione, con il Mercatino “Hobbisti e non solo”; a seguire, alle ore 10, sarà possibile realizzare voli turistici con l’elicottero di Sky Aviation.

E ancora tanto gioco durante tutta la domenica con attività di intrattenimento per i più piccoli con Spazio LILT, la Bottega dei Piccoli Artigiani e con gli spettacoli organizzati da Pannocchia e Vinny Brulli.



La pausa pranzo sarà ancora garantita dagli Street Food – già presenti sabato sera – e, sia sabato che domenica, rimarrà sempre attivo il servizio bar. Inoltre, sarà attivo un servizio BUS navetta, da e per il centro paese e per il parcheggio auto del Parco della Burcina.



Per maggiori informazioni: Tel. 339 8526950 – www.prolocodipollone.com

Pagina Instagram: prolocopollone

Pagina Facebook: prolocopolloneBi