Campionato europeo Trial 2023, Team Locca Racing: Giacomo Brunisso vittorioso.

Con la doppia trasferta scandinava, in Norvegia e in Svezia, si è concluso il Campionato Europeo Trial 2023.

Il Team Locca Racing ha raccolto risultati di rilievo con il pilota Giacomo Brunisso, che in sella alla sua Beta Evo è diventato Campione Europeo Trial 2023, della classe Junior Cup: un’immensa soddisfazione per l’oro europeo, da parte di tutto lo staff.



Domenica 3 settembre, nella località montana di Piazza Torre, si è disputato il penultimo round del Campionato Italiano MASTER BETA 2023. La gara ha preso il via dal Centro Sportivo di Piazza Torre e il Team Locca Racing era presente:

- LOCCA FILIPPO si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella categoria TR2;

- LISSA SIMONE secondo nella categoria TR3;

- CIOCCA LORENZO settimo nella categoria TR4;

- GUASCHINO GAIA quarta nella categoria FEMMINILE;

Risultati che fanno ben sperare per l'ultima gara del Campionato.