Cerrione, trova un portafoglio con documenti e denaro e lo consegna ai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 1 maggio, intorno alle ore 18, a Cerrione è stato segnalato il rinvenimento di un portafoglio contenente documenti e denaro.
Un cittadino ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo essere entrato in possesso dell’oggetto smarrito. La centrale operativa ha quindi disposto l’invio di una pattuglia dei militari della stazione di Occhieppo Inferiore per gli accertamenti del caso.
Gli operanti, una volta verificato il contenuto del portafoglio, hanno accertato che apparteneva a un cittadino straniero, di origine egiziana, classe 1996. Attraverso le verifiche del caso i Carabinieri sono riusciti a risalire all’indirizzo di residenza dell’uomo.
I militari si sono quindi recati presso l’abitazione del proprietario per restituire il portafoglio con tutto il suo contenuto.