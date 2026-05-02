Allarme truffe a Casapinta: finti Carabinieri al telefono

"Attenzione, in queste ore si stanno verificando diversi tentativi di frodi telefoniche da parte di truffatori che si fingono Carabinieri.
SI RACCOMANDA DI NON DIFFONDERE DATI PERSONALI.”
È questo il messaggio diffuso dal Comune di Casapinta attraverso i suoi canali per mettere in guardia la cittadinanza rispetto a una serie di tentativi di truffa segnalati nelle ultime ore.
Secondo quanto comunicato, alcuni malintenzionati stanno contattando telefonicamente i cittadini fingendosi appartenenti all’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di ottenere informazioni personali o sensibili.
L’amministrazione comunale invita quindi a mantenere alta l’attenzione e a non fornire dati personali, codici o riferimenti bancari nel corso di telefonate sospette.
Si tratta di un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, che sfrutta la fiducia nei confronti delle istituzioni per raggirare le persone, spesso le più vulnerabili.
In caso di chiamate dubbie o richieste anomale, il consiglio è quello di interrompere immediatamente la conversazione e contattare direttamente le forze dell’ordine attraverso i canali ufficiali.